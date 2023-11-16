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16 ноября, 06:37

Израиль собирается сохранить присутствие в Газе, чтобы не допустить "вакуума"

Герцог: Израиль не может оставить "вакуум" на территории сектора Газа

Израильские власти не смогут оставить "вакуум" на территории сектора Газа. Такое заявление сделал президент Израиля Ицхак Герцог в интервью Financial Times.

"Если мы отступим, то кто возьмёт на себя управление? Мы не можем оставить вакуум", указал Герцог.

Он подчеркнул, что государству придётся в ближайшем будущем сохранить присутствие "очень мощных сил" в Газе, чтобы не допустить появления боевиков.

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Напомним, что 11 ноября израильские войска окружили больницу "Аш-Шифа", в которой, по их словам, прячутся члены палестинского движения ХАМАС. ЦАХАЛ целиком отрезала медучреждение от внешнего мира. А 15 ноября Армия Израиля начала штурм в больнице "Аш-Шифа". Позднее СМИ заявили, что Израиль может взять паузу в операции в секторе Газа после того, как военные возьмут контроль над крупнейшим в анклаве медцентром "Аш-Шифа".

Вооружённый конфликт Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС начался 7 октября. В тот день территорию еврейского государства обстреляли из сектора Газа. После этого в стране оказались палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.

Обложка ©

ТАСС / AP / Ariel Schalit

Дарья Нарыкова
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