Израиль собирается сохранить присутствие в Газе, чтобы не допустить "вакуума"

Израильские власти не смогут оставить "вакуум" на территории сектора Газа. Такое заявление сделал президент Израиля Ицхак Герцог в интервью Financial Times.

"Если мы отступим, то кто возьмёт на себя управление? Мы не можем оставить вакуум", — указал Герцог.