Байден назвал единственный вариант завершения палестино-израильского конфликта

Президент США Джо Байден считает двухгосударственное решение единственным вариантом урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Оккупация сектора Газа была бы "большой ошибкой" Тель-Авива, отметил он.

"Я ясно дал понять израильтянам, [премьер-министру Израиля] Биньямину [Нетаньяху] и его военному кабинету, что единственным окончательным ответом является двухгосударственное решение", — сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Американский лидер добавил, что он не гадалка и не может говорить о сроках завершения ближневосточного конфликта. Вместе с тем он повторил свой тезис о том, что для окончания противостояния необходимо урегулирование на основе сосуществования двух государств. Что касается оккупации Газы, то политик выразил мнение, что "это не сработает".

"Что касается того, когда прекратятся [израильские операции], я думаю, что они прекратятся, когда у ХАМАС больше не будет возможности убивать, издеваться и просто совершать ужасные действия по отношению к израильтянам", — заявил Байден.