Эрдоган выдвинул Байдену жёсткое условие по Газе

Договорённости между Турцией и США по Газе не удастся достигнуть, если Вашингтон будет воспринимать её как территорию Израиля. Об этом журналистам заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, вернувшись с саммита ОИС в Эр-Рияде.

"Самая главная страна, которая должна быть активизирована, — это Америка, которая имеет влияние на Израиль… Газа — это земля палестинского народа. Америка должна это признать. Если Байден исходит из того, что Газа — это не земля палестинского народа, а земля оккупационных поселенцев или Израиля, то наша договорённость невозможна", — сообщил Эрдоган.