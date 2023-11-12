Эрдоган выдвинул Байдену жёсткое условие по Газе
Эрдоган призвал Байдена признать, что Газа — это земля палестинского народа
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock
Договорённости между Турцией и США по Газе не удастся достигнуть, если Вашингтон будет воспринимать её как территорию Израиля. Об этом журналистам заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, вернувшись с саммита ОИС в Эр-Рияде.
"Самая главная страна, которая должна быть активизирована, — это Америка, которая имеет влияние на Израиль… Газа — это земля палестинского народа. Америка должна это признать. Если Байден исходит из того, что Газа — это не земля палестинского народа, а земля оккупационных поселенцев или Израиля, то наша договорённость невозможна", — сообщил Эрдоган.
Ранее Эрдоган выступил с жёсткой критикой в адрес Запада на открытии экстренных саммитов с участием лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде. Он назвал поддерживающие Израиль страны трусливыми и бессовестными.