Эрдоган: ООН стала неработоспособной

"ООН сегодня стала неработоспособной. Иными словами, даже Совбез ООН сейчас не может добиться никаких результатов. Если один член Совбеза ведёт себя там неправильно, то ничего не происходит. ООН должна быть пересмотрена, её несправедливая структура должна быть изменена, и она должна получить функциональную и даже сдерживающую структуру с санкционной силой, чтобы предотвратить распад и исчезновение ООН, в конце концов", — сказал Эрдоган журналистам по возвращении с саммита Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде.