Эрдоган: ООН стала неработоспособной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил ООН неработоспособной из-за неспособности оказать влияние на события в Газе и призвал реформировать организацию. Он считает, что необходимо пересмотреть системы постоянного членства и вето.
"ООН сегодня стала неработоспособной. Иными словами, даже Совбез ООН сейчас не может добиться никаких результатов. Если один член Совбеза ведёт себя там неправильно, то ничего не происходит. ООН должна быть пересмотрена, её несправедливая структура должна быть изменена, и она должна получить функциональную и даже сдерживающую структуру с санкционной силой, чтобы предотвратить распад и исчезновение ООН, в конце концов", — сказал Эрдоган журналистам по возвращении с саммита Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде.
Турецкий лидер подчеркнул, что события в секторе Газа ещё раз стали для Анкары доказательством того, что всемирная организация и другие международные структуры "недееспособны и ослеплены", когда гибнут мусульмане.
А на открытии саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества Эрдоган назвал трусами западных лидеров из-за молчания об убийствах палестинцев в Газе. Выступил на переговорах и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Он обвинил Совет Безопасности ООН в двойных стандартах из-за неспособности оказать на Израиль влияние и склонить его к прекращению кровопролитной операции в секторе Газа. На саммит также приехали президенты Ирана и Сирии Ибрагим Раиси и Башар Асад. В ходе встречи Раиси представил план действий исламского мира для победы над Израилем.