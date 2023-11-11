На экстренном саммите в Эр-Рияде приняли итоговую декларацию по Газе с обращением к МУС

Лидеры арабских и исламских государств по итогам саммита в Эр-Рияде обратились к прокурору Международного уголовного суда (МУС) с требованием провести расследование военных преступлений Израиля на территории Палестины, их доказательства соберут и предоставят юристы стран – участниц саммита. Об этом говорится в финальной декларации мероприятия.

Также декларация предполагает, что выполнение требований будут отслеживать генеральные секретариаты Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, а прокурор МУС отдаст распоряжение создать два подразделения для правового мониторинга, куда войдут специалисты, которые будут документировать преступления Израиля, совершённые в Газе с 7 октября 2023 года. Также специалисты этих подразделений подготовят материалы для судебных разбирательств в отношении всех нарушений международного гуманитарного права, которые были совершены в отношении жителей Палестины в секторе Газа и прочих оккупированных палестинских территориях, в том числе Иерусалиме. У юристов есть 15 дней на то, чтобы составить и представить свой отчёт.