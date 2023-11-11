На экстренном саммите в Эр-Рияде приняли итоговую декларацию по Газе с обращением к МУС
ЛАГ и ОИС призвали МУС расследовать военные преступления Израиля в Палестине
Лидеры арабских и исламских государств по итогам саммита в Эр-Рияде обратились к прокурору Международного уголовного суда (МУС) с требованием провести расследование военных преступлений Израиля на территории Палестины, их доказательства соберут и предоставят юристы стран – участниц саммита. Об этом говорится в финальной декларации мероприятия.
"Прокурор МУС обязан завершить расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершённых Израилем против палестинского народа на всех оккупированных палестинских территориях, включая Иерусалим", — сказано в документе.
Также декларация предполагает, что выполнение требований будут отслеживать генеральные секретариаты Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, а прокурор МУС отдаст распоряжение создать два подразделения для правового мониторинга, куда войдут специалисты, которые будут документировать преступления Израиля, совершённые в Газе с 7 октября 2023 года. Также специалисты этих подразделений подготовят материалы для судебных разбирательств в отношении всех нарушений международного гуманитарного права, которые были совершены в отношении жителей Палестины в секторе Газа и прочих оккупированных палестинских территориях, в том числе Иерусалиме. У юристов есть 15 дней на то, чтобы составить и представить свой отчёт.
Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси обратился к исламским странам с призывом признать Армию обороны Израиля террористической организацией. Он также заявил, что военная операция Израиля в Газе попирает нормы международного права, а бомбардировки больниц назвал военным преступлением.
ТАСС / Zuma