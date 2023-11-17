В больнице "Аш-Шифа" рассказали о трагической судьбе всех пациентов реанимации

Все пациенты реанимационного отделения больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа погибли в результате блокады со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщил директор медицинского учреждения Мухаммед Абу Сильмия.



"Все больные, которые находились в реанимации, умерли, все до единого <...>. Это произошло из-за осады со стороны Израиля, которая длится уже неделю", — сказал он в беседе с телеканалом Sky News Arabia.