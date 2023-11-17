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17 ноября, 13:32

В больнице "Аш-Шифа" рассказали о трагической судьбе всех пациентов реанимации

Директор больницы "Аш-Шифа": Все пациенты реанимации умерли из-за осады ЦАХАЛ

Все пациенты реанимационного отделения больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа погибли в результате блокады со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщил директор медицинского учреждения Мухаммед Абу Сильмия.

"Все больные, которые находились в реанимации, умерли, все до единого <...>. Это произошло из-за осады со стороны Израиля, которая длится уже неделю", сказал он в беседе с телеканалом Sky News Arabia.

По словам директора, с начала блокады в больнице умерло более 54 человек, а те, кто на данный момент находится в критическом состоянии, также могут погибнуть.

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Напомним, с 11 ноября ЦАХАЛ осаждает больницу "Аш-Шифа". Израильская сторона утверждает, что в медицинском учреждении прячутся бойцы палестинского движения ХАМАС. На данный момент оно полностью отрезано от внешнего мира. Позавчера, 15 ноября, ЦАХАЛ начала штурм здания. К слову, рядом с больницей нашли тело одной из заложниц ХАМАС.

Обложка ©

Getty Images / Ali Jadallah

Матвей Константинов
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