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19 ноября, 23:12

Ещё 117 эвакуированных из Газы россиян прибыли в Москву

МЧС РФ: Самолёт с эвакуированными из Газы россиянами приземлился в Домодедово

Самолёт Ил-76 с эвакуированными из сектора Газа россиянами приземлился в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщило МЧС России. Всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставлено уже 525 человек.

Пассажиры спецрейса были эвакуированы в Египет через КПП Рафах. По прибытии на родину часть из них направились к родственникам, остальных примут пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске. Пережившим потрясение людям обещают обеспечить комфортное пребывание, им уже оказывается психологическая помощь.

МЧС приступило к эвакуации россиян из сектора Газа

МЧС приступило к эвакуации россиян из сектора Газа

Ранее сообщалось, что самолёт с ещё 117 эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву. В полёте их сопровождали медики и психологи МЧС России. В МИД РФ поблагодарили Египет за помощь в эвакуации.

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МЧС России / ТАСС

Лариса Сафронова
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