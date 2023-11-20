Ещё 117 эвакуированных из Газы россиян прибыли в Москву
МЧС РФ: Самолёт с эвакуированными из Газы россиянами приземлился в Домодедово
Самолёт Ил-76 с эвакуированными из сектора Газа россиянами приземлился в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщило МЧС России. Всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставлено уже 525 человек.
Пассажиры спецрейса были эвакуированы в Египет через КПП Рафах. По прибытии на родину часть из них направились к родственникам, остальных примут пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске. Пережившим потрясение людям обещают обеспечить комфортное пребывание, им уже оказывается психологическая помощь.
Ранее сообщалось, что самолёт с ещё 117 эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву. В полёте их сопровождали медики и психологи МЧС России. В МИД РФ поблагодарили Египет за помощь в эвакуации.
МЧС России / ТАСС