МИД РФ: Россия благодарна Египту за помощь в эвакуации граждан из сектора Газа
Москва благодарна Каиру за помощь в эвакуации российских граждан из сектора Газа. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, обратившись к послу Египта в Москве Назиху Нагари.
"В ходе беседы основное внимание было уделено складывающейся обстановке в секторе Газа с упором на катастрофическую гуманитарную ситуацию в этом палестинском анклаве. Египетской стороне была выражена признательность за оказываемое содействие в обеспечении безопасного выезда граждан Российской Федерации из зоны вооружённого конфликта", — сказано в сообщении МИД РФ после встречи, которая состоялась по просьбе египетского посла.
Диппредставители также обговорили российско-египетское многоплановое сотрудничество, в том числе поддержание активного политического диалога и координации в международных структурах, включая площадки ООН.
Напомним, россиян начали эвакуировать из сектора Газа 12 ноября. Первыми регион покинули 70 человек, затем границу с Египтом пересекли ещё 98 граждан РФ. До отправки в Москву их разместили в оперштабе МЧС в каирской гостинице. Состояние вывезенных из Газы людей оценивается как удовлетворительное. Вечером 14 ноября борт МЧС вылетел из Египта со второй группой эвакуированных из Газы россиян. Также туда вошли палестинцы — члены семей граждан РФ.
Вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы — они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
ТАСС / Валерий Шарифулин