МИД РФ: Россия благодарна Египту за помощь в эвакуации граждан из сектора Газа

Москва благодарна Каиру за помощь в эвакуации российских граждан из сектора Газа. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, обратившись к послу Египта в Москве Назиху Нагари.

"В ходе беседы основное внимание было уделено складывающейся обстановке в секторе Газа с упором на катастрофическую гуманитарную ситуацию в этом палестинском анклаве. Египетской стороне была выражена признательность за оказываемое содействие в обеспечении безопасного выезда граждан Российской Федерации из зоны вооружённого конфликта", — сказано в сообщении МИД РФ после встречи, которая состоялась по просьбе египетского посла.