Вторая группа эвакуированных из Газы россиян скоро отправится в Москву
Вторую группу эвакуированных из сектора Газа россиян подготавливают к отправке в РФ. Они вылетят из Каира в Москву в ближайшее время.
Спасённые из Газы россияне прибыли в Египет накануне. Группа перешла КПП Рафах, после чего все граждане прошли необходимые процедуры в оперативном штабе МЧС России, который располагается в Каире.
"Вторая группа эвакуированных людей прибыла в оперативный штаб МЧС России в Каире, они прошли все необходимые процедуры, были напоены, накормлены и в ближайшее время будут отправлены в Москву", — приводит ТАСС заявление оперштаба.
Согласно уточнённой информации штаба, в числе группы 98 человек, среди которых 39 несовершеннолетних. Кроме россиян во вторую группу эвакуированных вошли палестинцы — члены их семей.
Ранее была информация, что в состав второй группы эвакуируемых вошли 56 взрослых и 43 ребёнка. После прибытия из пункта пропуска им была оказана вся необходимая помощь. На протяжении всего пути россиян сопровождали медики и психологи МЧС России. Спасать граждан РФ из палестинского анклава начали 12 ноября. Первая группа из 70 человек спецбортом МЧС уже доставлена в Москву. Состояние людей оценивается как удовлетворительное.
АГН "Москва" / Артур Новосильцев