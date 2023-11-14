Регион

Уведомления отключены

14 ноября, 10:07

Вторая группа эвакуированных из Газы россиян скоро отправится в Москву

Вторую группу эвакуированных из сектора Газа россиян подготавливают к отправке в РФ. Они вылетят из Каира в Москву в ближайшее время.

Спасённые из Газы россияне прибыли в Египет накануне. Группа перешла КПП Рафах, после чего все граждане прошли необходимые процедуры в оперативном штабе МЧС России, который располагается в Каире.

"Вторая группа эвакуированных людей прибыла в оперативный штаб МЧС России в Каире, они прошли все необходимые процедуры, были напоены, накормлены и в ближайшее время будут отправлены в Москву", приводит ТАСС заявление оперштаба.

"Безопасность, радость, сила": Спасённые из Газы россияне заявили о гордости за страну

"Безопасность, радость, сила": Спасённые из Газы россияне заявили о гордости за страну

Согласно уточнённой информации штаба, в числе группы 98 человек, среди которых 39 несовершеннолетних. Кроме россиян во вторую группу эвакуированных вошли палестинцы — члены их семей.

Ранее была информация, что в состав второй группы эвакуируемых вошли 56 взрослых и 43 ребёнка. После прибытия из пункта пропуска им была оказана вся необходимая помощь. На протяжении всего пути россиян сопровождали медики и психологи МЧС России. Спасать граждан РФ из палестинского анклава начали 12 ноября. Первая группа из 70 человек спецбортом МЧС уже доставлена в Москву. Состояние людей оценивается как удовлетворительное.

МЧС планирует доставить всех россиян из сектора Газа на родину в течение недели

МЧС планирует доставить всех россиян из сектора Газа на родину в течение недели

Обложка ©

АГН "Москва" / Артур Новосильцев

Ян Поланин
  • Новости
  • Египет
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Палестина
  • Израиль
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров