Вторая группа эвакуированных из Газы россиян скоро отправится в Москву

Вторую группу эвакуированных из сектора Газа россиян подготавливают к отправке в РФ. Они вылетят из Каира в Москву в ближайшее время.

Спасённые из Газы россияне прибыли в Египет накануне. Группа перешла КПП Рафах, после чего все граждане прошли необходимые процедуры в оперативном штабе МЧС России, который располагается в Каире.

"Вторая группа эвакуированных людей прибыла в оперативный штаб МЧС России в Каире, они прошли все необходимые процедуры, были напоены, накормлены и в ближайшее время будут отправлены в Москву", — приводит ТАСС заявление оперштаба.