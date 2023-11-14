МЧС: вторая группа эвакуированных россиян из сектора Газа выдвинулась в Каир
Вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян в составе 56 взрослых и 43 детей на автобусах выдвинулась от пункта пропуска Рафах в Каир. Об этом сообщили в МЧС РФ.
Оперативный штаб готов к их приёму, людям будет оказана вся необходимая помощь. На протяжении всего пути граждан будут сопровождать медики и психологи МЧС России.
Россияне из сектора Газа, пересекшие пункт пропуска Рафах. Видео © t.me / МЧС России
Напомним, россиян начали эвакуировать из палестинского анклава 12 ноября. Первая группа из 70 человек спецбортом МЧС уже доставлена в Москву. Состояние людей оценивается как удовлетворительное.
Кадр видео t.me / МЧС России