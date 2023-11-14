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13 ноября, 21:33

МЧС: вторая группа эвакуированных россиян из сектора Газа выдвинулась в Каир

Вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян в составе 56 взрослых и 43 детей на автобусах выдвинулась от пункта пропуска Рафах в Каир. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Оперативный штаб готов к их приёму, людям будет оказана вся необходимая помощь. На протяжении всего пути граждан будут сопровождать медики и психологи МЧС России.

Россияне из сектора Газа, пересекшие пункт пропуска Рафах. Видео © t.me / МЧС России

МЧС планирует доставить всех россиян из сектора Газа на родину в течение недели

МЧС планирует доставить всех россиян из сектора Газа на родину в течение недели

Напомним, россиян начали эвакуировать из палестинского анклава 12 ноября. Первая группа из 70 человек спецбортом МЧС уже доставлена в Москву. Состояние людей оценивается как удовлетворительное.

Обложка ©

Кадр видео t.me / МЧС России

Артур Лапсаков
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