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13 ноября, 07:09

В Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из сектора Газа россиян

Минздрав: Состояние эвакуированных из Газы россиян удовлетворительное

Состояние 70 российских граждан, которые накануне были вывезены с территории сектора Газа в Египет, оценивается как удовлетворительное. Все они допущены до перелёта в Москву, отметили в пресс-службе Минздрава РФ.

Граждане РФ, эвакуированные из сектора Газа, прибыли в Каир. Видео © Telegram / МЧС России

Как уточнили в ведомстве, среди эвакуированных россиян одна беременная женщина и ещё 27 детей, пятеро из которых младше трёх лет. Самому юному из них три месяца.

"Все 70 эвакуируемых в удовлетворительном состоянии, допущены к перелёту Каир – Москва. В полёте их будут сопровождать медики", — говорится в сообщении.

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Напомним, о начале эвакуации россиян из зоны израильско-палестинского конфликта МЧС РФ сообщило накануне. В первую группу вошли 70 человек. Они пересекли КПП Рафах и направились в Каир, где российское спасательное ведомство развернуло оперативный штаб. Ожидается, что вторая группа россиян из 90–100 человек будет эвакуирована из сектора Газа сегодня.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Максим Плетнёв
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