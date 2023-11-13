В Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из сектора Газа россиян
Минздрав: Состояние эвакуированных из Газы россиян удовлетворительное
Состояние 70 российских граждан, которые накануне были вывезены с территории сектора Газа в Египет, оценивается как удовлетворительное. Все они допущены до перелёта в Москву, отметили в пресс-службе Минздрава РФ.
Граждане РФ, эвакуированные из сектора Газа, прибыли в Каир. Видео © Telegram / МЧС России
Как уточнили в ведомстве, среди эвакуированных россиян одна беременная женщина и ещё 27 детей, пятеро из которых младше трёх лет. Самому юному из них три месяца.
"Все 70 эвакуируемых в удовлетворительном состоянии, допущены к перелёту Каир – Москва. В полёте их будут сопровождать медики", — говорится в сообщении.
Напомним, о начале эвакуации россиян из зоны израильско-палестинского конфликта МЧС РФ сообщило накануне. В первую группу вошли 70 человек. Они пересекли КПП Рафах и направились в Каир, где российское спасательное ведомство развернуло оперативный штаб. Ожидается, что вторая группа россиян из 90–100 человек будет эвакуирована из сектора Газа сегодня.
Telegram / МЧС России