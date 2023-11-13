В Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из сектора Газа россиян

Состояние 70 российских граждан, которые накануне были вывезены с территории сектора Газа в Египет, оценивается как удовлетворительное. Все они допущены до перелёта в Москву, отметили в пресс-службе Минздрава РФ.

Граждане РФ, эвакуированные из сектора Газа, прибыли в Каир. Видео © Telegram / МЧС России

Как уточнили в ведомстве, среди эвакуированных россиян одна беременная женщина и ещё 27 детей, пятеро из которых младше трёх лет. Самому юному из них три месяца.