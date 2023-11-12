Более 60 россиян покинули сектор Газа через КПП Рафах

Более 60 россиян, которые находились в секторе Газа, перешли через КПП Рафах на территорию Египта. Об этом сообщили в МЧС России.

"Более 60 граждан РФ пересекли КПП Рафах и находятся на территории Египта", — говорится в сообщении, которое опубликовано в телеграм-канале ведомства.