Регион

Уведомления отключены

12 ноября, 10:50

Более 60 россиян покинули сектор Газа через КПП Рафах

МЧС: Более 60 граждан России эвакуированы в Египет через КПП Рафах

Более 60 россиян, которые находились в секторе Газа, перешли через КПП Рафах на территорию Египта. Об этом сообщили в МЧС России.

"Более 60 граждан РФ пересекли КПП Рафах и находятся на территории Египта", — говорится в сообщении, которое опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Напомним, ранее в МЧС России сообщили, что начата эвакуация граждан РФ, которые пожелали покинуть территорию сектора Газа. Специалисты оказывают им медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают водой и едой и направляют в Каир, где российское ведомство уже развернуло оперативный штаб.

На экстренном саммите в Эр-Рияде приняли итоговую декларацию по Газе с обращением к МУС

На экстренном саммите в Эр-Рияде приняли итоговую декларацию по Газе с обращением к МУС

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / HAITHAM IMAD

Максим Плетнёв
  • Новости
  • МЧС России
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Сектор Газа
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров