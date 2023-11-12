МЧС приступило к эвакуации россиян из сектора Газа
Россия начала эвакуацию своих граждан из сектора Газа. На протяжении недели группа МЧС разрабатывала план маршрутов пересечения границы россиянами, которые оказались в зоне палестино-израильского конфликта.
"На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта.Специалисты МЧС России оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой", — сообщили в МЧС России.
В ведомстве отметили, что всех россиян, эвакуированных сегодня, отправят в Каир. Там МЧС развернуло оперативный штаб. Уточняется, что в оперштабе им в случае необходимости помогут оформить различные документы.
Напомним, ещё 7 ноября СМИ сообщили, что для вывоза россиян из Газы созданы все условия, но Израиль пока не даёт согласия. Израильский посол в Москве, комментируя эту ситуацию, заявил, что списки граждан РФ для эвакуации через КПП Рафах могут согласовывать две недели, чем шокировал МИД РФ. 10 ноября стало известно, что из анклава всё же будут эвакуированы первые граждане России — всего около 85 человек. Многие люди уже прибыли к КПП, но до сегодняшнего дня вывоза так и не случилось.
ТАСС / АР / Abed Khaled