МЧС приступило к эвакуации россиян из сектора Газа

Россия начала эвакуацию своих граждан из сектора Газа. На протяжении недели группа МЧС разрабатывала план маршрутов пересечения границы россиянами, которые оказались в зоне палестино-израильского конфликта.

"На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта.Специалисты МЧС России оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой", — сообщили в МЧС России.