"Двое суток не спим": Россияне рассказали, как обстоит дело с эвакуацией в секторе Газа
Россияне сообщили, что пока не могут покинуть сектор Газа через КПП Рафах
Россияне с раннего утра ждут пропуска, чтобы покинуть сектор Газа через КПП Рафах и попасть в Египет. Некоторые из них рассказали журналистам, что в настоящее время ещё никого не выпустили из анклава. Граждане России ждут пропуска на 30-градусной жаре без нормальной еды, электричества, интернета и туалетов.
"Тут все абсолютно, никто не прошёл. Все волнуются. Мы уже двое суток не спим, с семи утра вот это. Из еды — только соки и печенье. Туалетов нет, потому что нет воды. Электричества нет, интернета нет. И солнце 30 градусов. Дети плачут — не то слово", — пояснила россиянка Татьяна в беседе с телеканалом "Звезда".
Другая собеседница наших коллег, Елена, пожаловалась, что вместе с ними на границе находятся и иностранцы. Среди них граждане США, Канады, Египта и Индии. В целом обстановка спокойная, говорят ожидающие.
Напомним, ещё 7 ноября стало известно, что для вывоза россиян из Газы созданы все условия, но Израиль пока не даёт согласия. Израильский посол в Москве Александр Бен Цви, комментируя эту ситуацию, заявил, что списки граждан для эвакуации могут согласовывать две недели, чем шокировал российский МИД. Сегодня, 10 ноября, первые россияне начали прибывать на КПП Рафах, чтобы покинуть анклав. Всего в списке 85 человек.
Getty Images / Majdi Fathi