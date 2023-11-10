"Двое суток не спим": Россияне рассказали, как обстоит дело с эвакуацией в секторе Газа

Россияне с раннего утра ждут пропуска, чтобы покинуть сектор Газа через КПП Рафах и попасть в Египет. Некоторые из них рассказали журналистам, что в настоящее время ещё никого не выпустили из анклава. Граждане России ждут пропуска на 30-градусной жаре без нормальной еды, электричества, интернета и туалетов.