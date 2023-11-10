Первые россияне начали прибывать на КПП Рафах, чтобы покинуть сектор Газа
КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта. Обложка © ТАСС / ЕРА / HAITHAM IMAD
Граждане России, которые выразили желание покинуть территорию сектора Газа, начали прибывать на контрольно-пропускной пункт Рафах, который располагается на границе Египта и Палестинской автономии, сообщает РИА "Новости".
По словам корреспондентов издания, в настоящее время одобрение со стороны Израиля на выезд из сектора Газа получили порядка 80 россиян. На месте их встретят представители Посольства РФ в Египте и МЧС РФ.
Напомним, ещё 7 ноября СМИ сообщили, что для вывоза россиян из Газы созданы все условия, но Израиль пока не даёт согласия. Израильский посол в Москве Александр Бен Цви, комментируя эту ситуацию, заявил, что списки граждан РФ для эвакуации через КПП Рафах могут согласовывать две недели, чем шокировал МИД РФ. Сегодня, 10 октября, стало известно, что из анклава всё же будут эвакуированы первые граждане России — 85 человек.