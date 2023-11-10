Первые россияне начали прибывать на КПП Рафах, чтобы покинуть сектор Газа

Граждане России, которые выразили желание покинуть территорию сектора Газа, начали прибывать на контрольно-пропускной пункт Рафах, который располагается на границе Египта и Палестинской автономии, сообщает РИА "Новости".

По словам корреспондентов издания, в настоящее время одобрение со стороны Израиля на выезд из сектора Газа получили порядка 80 россиян. На месте их встретят представители Посольства РФ в Египте и МЧС РФ.