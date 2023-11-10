Представитель КПП Рафах подтвердил скорую эвакуацию из Газы первых 85 россиян
КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта. Обложка © ТАСС / ЕРА / HAITHAM IMAD
Представитель пограничного контрольно-пропускного пункта Рафах на границе сектора Газа и Египта подтвердил, что сегодня из палестинского анклава эвакуируют 85 россиян. По его словам, всего территорию анклава покинули 594 иностранца.
"Пятьсот девяносто четыре человека, имеющих иностранное гражданство, будут эвакуированы в пятницу из Газы через КПП Рафах, среди них 85 человек, имеющих российское гражданство", — приводит слова представителя КПП РИА "Новости".
Напомним, ранее Лайф сообщал, что 10 октября из сектора Газа будут эвакуированы первые граждане России — 85 человек, которые покинут территорию эксклава через контрольно-пропускной пункт Рафах. А до этого 7 ноября некоторые СМИ писали, что для вывоза россиян из Газы созданы все условия, но Израиль пока не даёт согласия. Дипломатический представитель еврейского государства в Москве Александр Бен Цви, комментируя эту ситуацию, заявил, что списки граждан РФ для эвакуации через КПП Рафах могут согласовывать две недели.