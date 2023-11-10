Первых россиян эвакуируют из сектора Газа в пятницу

Сегодня, 10 октября, из сектора Газа будут эвакуированы первые граждане России — 85 человек. Они покинут территорию анклава через контрольно-пропускной пункт (КПП) Рафах, сообщает портал Rafah Online со ссылкой на список Управления погранпереходов сектора Газа.

Россияне, а также граждане других государств, которых будут эвакуировать, должны прибыть к КПП к 07:00 (06:00) мск.

КПП Рафах — пограничный контрольно-пропускной пункт в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта. Он был построен в 1967 году и до 2005 года контролировался Израилем. Сейчас пункт находится под контролем Египта.