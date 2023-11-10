Первых россиян эвакуируют из сектора Газа в пятницу
Rafah Online: Первых 85 граждан России эвакуируют из сектора Газа 10 ноября
КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта. Обложка © ТАСС / EPA
Сегодня, 10 октября, из сектора Газа будут эвакуированы первые граждане России — 85 человек. Они покинут территорию анклава через контрольно-пропускной пункт (КПП) Рафах, сообщает портал Rafah Online со ссылкой на список Управления погранпереходов сектора Газа.
Россияне, а также граждане других государств, которых будут эвакуировать, должны прибыть к КПП к 07:00 (06:00) мск.
КПП Рафах — пограничный контрольно-пропускной пункт в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта. Он был построен в 1967 году и до 2005 года контролировался Израилем. Сейчас пункт находится под контролем Египта.
Напомним, 7 ноября СМИ сообщили, что для вывоза россиян из Газы созданы все условия, но Израиль пока не даёт согласия. Посол еврейского государства в Москве Александр Бен Цви, комментируя эту ситуацию, заявил, что списки граждан РФ для эвакуации через КПП Рафах могут согласовывать две недели, чем шокировал МИД РФ.
Противостояние палестинского движения ХАМАС и Израиля началось 7 октября, и с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее. В ООН заявили в конце октября, что около 70% всех погибших в секторе Газа — это женщины и дети.