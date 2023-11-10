Политолог объяснил, по чьей вине затягивается эвакуация россиян из Газы
Политолог Тарасов: Эвакуация россиян из Газы затягивается из-за Израиля
У россиян, которые сейчас находятся в секторе Газа, есть все шансы для того, чтобы покинуть анклав. Вопрос лишь в том, когда людей, ставших разменной монетой в политических договорённостях, наконец разрешат эвакуировать. Об этом заявил эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов в эфире радио "Комсомольская правда".
По его словам, сейчас проводятся секретные переговоры с участием Катара и Египта, о требованиях сторон ничего неизвестно, однако интрига закручивается вокруг заложников. Эксперт выразил уверенность, что их смогут отпустить лишь по соглашениям по ходу боевых действий и перемирий. При этом он добавил, что на согласование технических моментов эвакуации граждан также требуется определённое время. Причём стоит отметить, что препятствия создаёт не ХАМАС, а израильская сторона.
"Россияне легализировали себя, передали списки израильской стороне, вступили в контакт с ХАМАС. ХАМАС заявляет, что вроде бы препятствий нет, но проблема с израильской стороной, которая в общем-то ведёт себя так, как она ведёт себя, и это вызывает массу вопросов", — указал Тарасов.
Он отметил, что поведение Израиля в ситуации с эвакуацией россиян из сектора Газа вызывает массу вопросов, однако дальнейшее ухудшение дипломатических отношений между Москвой и Тель-Авивом не ожидается.
Как уже рассказывал Лайф, для вывоза российских граждан из Газы были созданы все необходимые условия, однако власти Израиля пока не решаются дать согласие на их эвакуацию. Посол в Москве Александр Бен Цви, заявил, что списки людей для эвакуации через КПП Рафах могут согласовывать на протяжении двух недель. МИД РФ оказался крайне шокирован такими новостями. А сегодня представитель КПП Рафах подтвердил скорую эвакуацию первых 85 россиян. Они уже начали прибывать на пункт пропуска.
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