Политолог объяснил, по чьей вине затягивается эвакуация россиян из Газы

У россиян, которые сейчас находятся в секторе Газа, есть все шансы для того, чтобы покинуть анклав. Вопрос лишь в том, когда людей, ставших разменной монетой в политических договорённостях, наконец разрешат эвакуировать. Об этом заявил эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, сейчас проводятся секретные переговоры с участием Катара и Египта, о требованиях сторон ничего неизвестно, однако интрига закручивается вокруг заложников. Эксперт выразил уверенность, что их смогут отпустить лишь по соглашениям по ходу боевых действий и перемирий. При этом он добавил, что на согласование технических моментов эвакуации граждан также требуется определённое время. Причём стоит отметить, что препятствия создаёт не ХАМАС, а израильская сторона.

"Россияне легализировали себя, передали списки израильской стороне, вступили в контакт с ХАМАС. ХАМАС заявляет, что вроде бы препятствий нет, но проблема с израильской стороной, которая в общем-то ведёт себя так, как она ведёт себя, и это вызывает массу вопросов", — указал Тарасов.