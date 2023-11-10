В Кремле оценили перспективы эвакуации россиян из сектора Газа
Песков: Кремль испытывает сдержанный оптимизм по вопросу вывоза россиян из Газы
Российская сторона предпринимает максимально возможные усилия для того, чтобы вывезти соотечественников из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что процесс эвакуации удастся наладить как можно скорее.
"Предпринимаются максимально возможные попытки для того, чтобы начать процесс эвакуации. По состоянию на сегодня у нас есть сдержанный оптимизм в этом плане, что этот процесс удастся начать, сделать почин. И дальше его продолжить до того момента, когда все желающие граждане России покинут Газу", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Ранее Лайф сообщал, что два спецборта МЧС прибыли в Каир для эвакуации россиян из Газы. До этого стало известно, что 85 граждан России должны покинуть территорию палестинского анклава. К слову, утром в пятницу, 10 ноября, они уже начали прибывать на КПП Рафах.
ТАСС / AP / Mohammed Dahman