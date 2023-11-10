Два спецборта МЧС прибыли в Каир для эвакуации россиян из Газы

Два спецборта МЧС России прибыли в Каир для эвакуации граждан России из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в египетском аэропорту.

"На стоянке аэропорта находятся два самолёта Ил-76 России, они в готовности к эвакуации россиян из Газы", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 5 ноября эти же самолёты доставили в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы.