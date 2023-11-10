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10 ноября, 07:47

Два спецборта МЧС прибыли в Каир для эвакуации россиян из Газы

Два спецборта МЧС России прибыли в Каир для эвакуации граждан России из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в египетском аэропорту.

"На стоянке аэропорта находятся два самолёта Ил-76 России, они в готовности к эвакуации россиян из Газы", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 5 ноября эти же самолёты доставили в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в секторе Газе находится большое число россиян, желающих покинуть регион. Однако просто вывезти людей с палестинской территории нельзя, так как для этого необходимо согласование и других сторон. В настоящее время, по его словам, Москва находится с ними в постоянном контакте.

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Напомним, ещё 7 ноября СМИ сообщили, что для вывоза россиян из Газы созданы все условия, но Израиль пока не даёт согласия. Израильский посол в Москве Александр Бен Цви, комментируя эту ситуацию, заявил, что списки граждан РФ для эвакуации через КПП Рафах могут согласовывать две недели, чем шокировал МИД РФ. Сегодня, 10 октября, стало известно, что из анклава всё же будут эвакуированы первые граждане России — 85 человек, они уже начали прибывать на КПП Рафах.

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ТАСС / МЧС России

Наталья Исакова
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