Регион

Уведомления отключены

9 ноября, 16:06

Израиль согласился на четырёхчасовые гуманитарные паузы с 9 ноября

Израиль заявил США о согласии ежедневно проводить четырёхчасовые гуманитарные паузы в ряде районов Газы с 9 ноября. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Израиль начнёт осуществлять паузы в ряде районов северной части Газы каждый день, причём объявление будет сделано за три часа до этого. Израильтяне сказали нам, что в течение этих пауз в этих районах не будут вести никакие военные операции, этот процесс начнётся сегодня", сказал он в ходе брифинга.

Также, по словам Кирби, в секторе Газа начинают работу два гуманитарных коридора, которые позволят мирным жителям покинуть районы боевых действий. Первый уже работал в течение последних нескольких дней, а второй маршрут пройдёт по прибрежной дороге и, как ожидают в Белом доме, позволит тысячам людей добраться до более безопасных районов.

Захарова: 300 российских детей находятся в блокаде в секторе Газа

Захарова: 300 российских детей находятся в блокаде в секторе Газа

Напомним, противостояние палестинского движения ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября и с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее: ранее в ООН заявили: около 70% всех погибших в секторе Газа — это женщины и дети.

Обложка ©

Getty Images / Mostafa Alkharouf

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • США
  • Сектор Газа

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров