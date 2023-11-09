Израиль согласился на четырёхчасовые гуманитарные паузы с 9 ноября

Израиль заявил США о согласии ежедневно проводить четырёхчасовые гуманитарные паузы в ряде районов Газы с 9 ноября. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Израиль начнёт осуществлять паузы в ряде районов северной части Газы каждый день, причём объявление будет сделано за три часа до этого. Израильтяне сказали нам, что в течение этих пауз в этих районах не будут вести никакие военные операции, этот процесс начнётся сегодня", — сказал он в ходе брифинга.

Также, по словам Кирби, в секторе Газа начинают работу два гуманитарных коридора, которые позволят мирным жителям покинуть районы боевых действий. Первый уже работал в течение последних нескольких дней, а второй маршрут пройдёт по прибрежной дороге и, как ожидают в Белом доме, позволит тысячам людей добраться до более безопасных районов.