70 эвакуированных из Газы россиян прибыли в Каир и готовятся к рейсу в Москву

Эвакуированные из сектора Газа в минувшее воскресенье россияне доставлены в столицу Египта. Граждан временно размещают в оперативном штабе МЧС РФ, под который выделили одну из каирских гостиниц.

По данным советника главы ведомства Даниила Мартынова, все 70 человек первой волны вызволенных из зоны боевых действий россиян добрались до точки назначения в целости и сохранности. Утром 13 ноября они отправятся в аэропорт, откуда улетят в Москву, уточнил руководитель спасательной операции по прибытии в Каир.