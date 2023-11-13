70 эвакуированных из Газы россиян прибыли в Каир и готовятся к рейсу в Москву
Эвакуированные из сектора Газа в минувшее воскресенье россияне доставлены в столицу Египта. Граждан временно размещают в оперативном штабе МЧС РФ, под который выделили одну из каирских гостиниц.
По данным советника главы ведомства Даниила Мартынова, все 70 человек первой волны вызволенных из зоны боевых действий россиян добрались до точки назначения в целости и сохранности. Утром 13 ноября они отправятся в аэропорт, откуда улетят в Москву, уточнил руководитель спасательной операции по прибытии в Каир.
Напомним, что МЧС приступило к эвакуации первых граждан РФ на КПП "Рафах" 12 ноября. Изначально процедура была назначена на 10 число, однако пункт пропуска в этот день заблокировали по неизвестным причинам.
А тем временем Армия обороны Израиля продолжает проведение наземной фазы операции против палестинского движения ХАМАС. За время наступления авиация ЦАХАЛ нанесла около 5000 ударов по целям в Газе. По словам премьера страны Биньямина Нетаньяху, в конечном итоге Иерусалим планирует взять анклав под полный контроль.
t.me / МЧС России