Эвакуация россиян из сектора Газа сорвалась

Работа контрольно-пропускного пункта Рафах на границе Египта и сектора Газа, через который идёт эвакуация из анклава, сегодня была заблокирована. Проблема сейчас решается, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Проблема возникла. Мы ведём плотные контакты со всеми вовлечёнными сторонами. Проблема сейчас решается", — цитирует Богданова ТАСС.