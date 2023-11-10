Эвакуация россиян из сектора Газа сорвалась
Замглавы МИД РФ Богданов: Работа КПП Рафах сегодня была заблокирована
Контрольно-пропускной пункт Рафах на границе Египта с сектором Газа. Обложка © ТАСС / EPA
Работа контрольно-пропускного пункта Рафах на границе Египта и сектора Газа, через который идёт эвакуация из анклава, сегодня была заблокирована. Проблема сейчас решается, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.
"Проблема возникла. Мы ведём плотные контакты со всеми вовлечёнными сторонами. Проблема сейчас решается", — цитирует Богданова ТАСС.
Дипломат уточнил, что эвакуация граждан РФ через КПП займёт не более трёх дней, это будет зависеть от пропускной способности.
Напомним, ещё 7 ноября СМИ сообщили, что для вывоза россиян из Газы созданы все условия, но Израиль пока не даёт согласия. Израильский посол в Москве, комментируя эту ситуацию, заявил, что списки граждан РФ для эвакуации через КПП Рафах могут согласовывать две недели, чем шокировал МИД РФ. Сегодня, 10 октября, стало известно, что из анклава всё же будут эвакуированы первые граждане России — всего около 85 человек. Многие люди уже прибыли к КПП, но вывоза так и не случилось.