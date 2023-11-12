Колонна со спасёнными из Газы россиянами выехала в Каир
МЧС: Колонна с первыми эвакуированными из Газы россиянами направилась в Каир
Колонна с семьюдесятью гражданами РФ, эвакуированными в воскресенье из сектора Газа через КПП Рафах, выдвинулась в Каир. Там для россиян развёрнут оперштаб, где каждому нуждающемуся окажут медицинскую и психологическую помощь, а также помогут с документами. Об этом сообщили в МЧС.
Колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась в Каир. Видео © T.me / МЧС России
На опубликованных ведомством кадрах видно, что вызволенные из анклава мужчины, женщины и дети грузятся в автобусы большой вместимости. В министерстве напомнили, что из Газы 12 ноября эвакуировали 70 россиян, 28 из которых — несовершеннолетние.
"На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи чрезвычайного ведомства. Также сотрудники обеспечивают эвакуированных водой и питанием", — добавили в министерстве.
Изначально россиян и других иностранцев должны были вызволить из зоны боевых действий 10 ноября, однако работа контрольно-пропускного пункта на границе Египта и Палестины была заблокирована. КПП продолжил функционировать лишь спустя два дня.
T.me / МЧС России