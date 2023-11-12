Колонна со спасёнными из Газы россиянами выехала в Каир

Колонна с семьюдесятью гражданами РФ, эвакуированными в воскресенье из сектора Газа через КПП Рафах, выдвинулась в Каир. Там для россиян развёрнут оперштаб, где каждому нуждающемуся окажут медицинскую и психологическую помощь, а также помогут с документами. Об этом сообщили в МЧС.

Колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась в Каир. Видео © T.me / МЧС России

На опубликованных ведомством кадрах видно, что вызволенные из анклава мужчины, женщины и дети грузятся в автобусы большой вместимости. В министерстве напомнили, что из Газы 12 ноября эвакуировали 70 россиян, 28 из которых — несовершеннолетние.