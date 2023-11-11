КПП Рафах возобновит работу для эвакуации иностранцев из Газы 12 ноября
Контрольно-пропускной пункт Рафах на границе Египта и сектора Газа, заблокированный в пятницу на фоне эвакуации иностранцев, продолжит работу 12 ноября. Об этом написала пограничная служба пункта анклава Палестины.
"Работа наземного КПП Рафах возобновится завтра, в воскресенье, 12 ноября, для обладателей иностранных и египетских паспортов, которые внесены в списки, публиковавшиеся с 1 ноября", — сказано в сообщении.
Среди беженцев, которые несколько суток ожидают эвакуации из района боевых действий, немало россиян. Первых 85 граждан РФ обещали вывезти за пределы Газы 10 ноября, однако пункт пропуска был заблокирован. Теперь им предстоит провести ещё минимум сутки на 30-градусной жаре без электричества, туалетов и нормальной еды.
Тем временем Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по лагерям беженцев в Газе, выискивая членов ХАМАС. Жертвами последнего обстрела приюта Аль-Магази стали минимум 50 человек.
ТАСС / Latin America News Agency / IMAGO