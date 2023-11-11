КПП Рафах возобновит работу для эвакуации иностранцев из Газы 12 ноября

Контрольно-пропускной пункт Рафах на границе Египта и сектора Газа, заблокированный в пятницу на фоне эвакуации иностранцев, продолжит работу 12 ноября. Об этом написала пограничная служба пункта анклава Палестины.

"Работа наземного КПП Рафах возобновится завтра, в воскресенье, 12 ноября, для обладателей иностранных и египетских паспортов, которые внесены в списки, публиковавшиеся с 1 ноября", — сказано в сообщении.