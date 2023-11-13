Эвакуированные из сектора Газа россияне рассказали, как выживали в "этом аду"
Покинувшие Газу россияне попросили эвакуировать всех остальных граждан РФ
Покинувшие сектор Газа россияне рассказали журналистам о своей жизни до выезда из палестинского анклава, а также дали первые комментарии после эвакуации.
Сейчас эвакуированные граждане России находятся в развёрнутом в Каире штабе МЧС РФ. Они прибыли туда в ночь на понедельник.
Одна из россиянок — Татьяна Катба — сообщила, что в секторе Газа "очень сильно бомбят". Кроме того, там практически невозможно найти еду, негде помыться и взять воды.
"Во-первых, [испытываем] большую радость и большую благодарность за то, что нас начали вытаскивать. И большая просьба вытащить всех, никого там не оставлять, потому что там действительно страшно", — приводит её слова РИА "Новости".
Эвакуированные также поблагодарили посла РФ в Египте Георгия Борисенко, президента Владимира Путина и советника главы МЧС Даниила Мартынова, которые помогли выбраться из "этого ада". В настоящее время покинувшие Газу россияне чувствуют себя "хорошо и легко".
Ранее Лайф писал, что эвакуация граждан РФ из палестинского анклава началась 12 ноября. В течение недели сотрудники МЧС разрабатывали план маршрутов пересечения границы россиянами. Для эвакуации дежурят два ведомственных самолёта Ил-76. Всего в списках на эвакуацию из Газы, по сообщению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, числятся больше тысячи человек.
ТАСС / EPA / STR