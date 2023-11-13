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13 ноября, 06:43

Эвакуированные из сектора Газа россияне рассказали, как выживали в "этом аду"

Покинувшие Газу россияне попросили эвакуировать всех остальных граждан РФ

Покинувшие сектор Газа россияне рассказали журналистам о своей жизни до выезда из палестинского анклава, а также дали первые комментарии после эвакуации.

Сейчас эвакуированные граждане России находятся в развёрнутом в Каире штабе МЧС РФ. Они прибыли туда в ночь на понедельник.

Одна из россиянок — Татьяна Катба — сообщила, что в секторе Газа "очень сильно бомбят". Кроме того, там практически невозможно найти еду, негде помыться и взять воды.

"Во-первых, [испытываем] большую радость и большую благодарность за то, что нас начали вытаскивать. И большая просьба вытащить всех, никого там не оставлять, потому что там действительно страшно", — приводит её слова РИА "Новости".

Эвакуированные также поблагодарили посла РФ в Египте Георгия Борисенко, президента Владимира Путина и советника главы МЧС Даниила Мартынова, которые помогли выбраться из "этого ада". В настоящее время покинувшие Газу россияне чувствуют себя "хорошо и легко".

Более 60 россиян покинули сектор Газа через КПП Рафах

Более 60 россиян покинули сектор Газа через КПП Рафах

Ранее Лайф писал, что эвакуация граждан РФ из палестинского анклава началась 12 ноября. В течение недели сотрудники МЧС разрабатывали план маршрутов пересечения границы россиянами. Для эвакуации дежурят два ведомственных самолёта Ил-76. Всего в списках на эвакуацию из Газы, по сообщению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, числятся больше тысячи человек.

Обложка ©

ТАСС / EPA / STR

Ян Поланин
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