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12 ноября, 14:32

Захарова: Больше тысячи человек записались на эвакуацию из сектора Газа

Больше тысячи человек записались в списки на эвакуацию из сектора Газа, среди них есть в том числе россияне и около трёхсот детей. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Более 1000 человек записались в списки на эвакуацию, среди этих людей есть и граждане России, и наши соотечественники, и 300 несовершеннолетних", — сказала дипломат в эфире телеканала "Россия-1".

Напомним, сегодня стало известно, что первые граждане России наконец пересекли КПП Рафах и покинули территорию сектора Газа. Сейчас они направляются в Каир, где уже развёрнут штаб МЧС, а также для эвакуации дежурят два ведомственных самолёта Ил-76. Как сообщал Лайф, в Египет через КПП уже перешли более 60 россиян.

Дети — на полу, воздух — на исходе: Появились душераздирающие кадры из больницы, взятой в кольцо армией Израиля

Дети — на полу, воздух — на исходе: Появились душераздирающие кадры из больницы, взятой в кольцо армией Израиля

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ТАСС / AP / Hatem Moussa

Максим Плетнёв
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    Комментарий

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    Виктор Алексеевсегодня в 14:46

    Ага!! Россия всех спасай!!

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