Захарова: Больше тысячи человек записались на эвакуацию из сектора Газа
Больше тысячи человек записались в списки на эвакуацию из сектора Газа, среди них есть в том числе россияне и около трёхсот детей. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Более 1000 человек записались в списки на эвакуацию, среди этих людей есть и граждане России, и наши соотечественники, и 300 несовершеннолетних", — сказала дипломат в эфире телеканала "Россия-1".
Напомним, сегодня стало известно, что первые граждане России наконец пересекли КПП Рафах и покинули территорию сектора Газа. Сейчас они направляются в Каир, где уже развёрнут штаб МЧС, а также для эвакуации дежурят два ведомственных самолёта Ил-76. Как сообщал Лайф, в Египет через КПП уже перешли более 60 россиян.
ТАСС / AP / Hatem Moussa