Вторая группа россиян из 90–100 человек будет эвакуирована из Газы 13 ноября

Сотрудники МЧС РФ направились к КПП Рафах на границе Египта и сектора Газа для эвакуации второй группы россиян из палестинского анклава. Об этом в беседе с журналистами заявил ответственный за вызволение сограждан советник министра по чрезвычайным ситуациям Даниил Мартынов.

По его словам, на этот раз в согласованном списке гораздо больше фамилий, чем в предыдущем. Так, если 12 ноября из Газы эвакуировали 70 человек, то теперь их может быть 90–100, поделился советник. Пересечение границы запланировано на утро понедельника.

"Мы получили подтверждённую информацию о том, что очередная группа соотечественников утверждена всеми сторонами", — отметил Мартынов.