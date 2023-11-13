МЧС планирует доставить всех россиян из сектора Газа на родину в течение недели

Замглавы МЧС РФ Алексей Серко назвал ориентировочные сроки эвакуации всех россиян из сектора Газа и их доставки на родину. По его словам, при благоприятном стечении обстоятельств этот процесс завершится в течение недели или даже раньше.

Генерал-лейтенант напомнил, что вызволение сограждан из зоны боевых действий стало возможным благодаря совместной работе МИД, МЧС и других ведомств. Первая группа россиян прибыла в Москву 13 ноября, а вторая будет отправлена по этому маршруту уже во вторник, добавил Серко.

"Надеюсь, в течение недели, если получится — раньше, мы всех людей вывезем в РФ", — заявил он журналистам.

Сотрудники МЧС РФ встретили 70 россиян в аэропорту Москвы. Видео © t.me / МЧС России

В Москве новоприбывших встречает оперативный штаб МЧС, развёрнутый на территории аэропорта Домодедово. В пункте временного размещения россиянам оказывают всю необходимую помощь, а также снабжают тёплой одеждой.