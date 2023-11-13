МЧС планирует доставить всех россиян из сектора Газа на родину в течение недели
Замглавы МЧС РФ Алексей Серко назвал ориентировочные сроки эвакуации всех россиян из сектора Газа и их доставки на родину. По его словам, при благоприятном стечении обстоятельств этот процесс завершится в течение недели или даже раньше.
Генерал-лейтенант напомнил, что вызволение сограждан из зоны боевых действий стало возможным благодаря совместной работе МИД, МЧС и других ведомств. Первая группа россиян прибыла в Москву 13 ноября, а вторая будет отправлена по этому маршруту уже во вторник, добавил Серко.
"Надеюсь, в течение недели, если получится — раньше, мы всех людей вывезем в РФ", — заявил он журналистам.
Сотрудники МЧС РФ встретили 70 россиян в аэропорту Москвы. Видео © t.me / МЧС России
В Москве новоприбывших встречает оперативный штаб МЧС, развёрнутый на территории аэропорта Домодедово. В пункте временного размещения россиянам оказывают всю необходимую помощь, а также снабжают тёплой одеждой.
"Оперативный штаб находится в Домодедово. И он свою работу ведёт. Так как люди из жаркого климата приехали, МЧС проработан вопрос по одежде для прибывших детей", — отметил помощник главы ведомства Александр Коровин.
Напомним, россиян начали эвакуировать из палестинского анклава 12 ноября. Первыми регион покинули 70 человек, а следом границу с Египтом пересекли ещё 98 граждан РФ. До отправки в Москву их размещают в оперштабе МЧС в каирской гостинице. Состояние вывезенных из Газы людей оценивается как удовлетворительное.
t.me / МЧС России