Почти 100 россиян покинули сектор Газа через КПП Рафах
МЧС: КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта пересекли 98 россиян
98 российских граждан покинули территорию сектора Газа через КПП Рафах и были направлены в оперативный штаб МЧС РФ в столице Египта. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.
"В настоящее время пункт пропуска пересекли 98 граждан России", — говорится в сообщении.
Как писал Лайф, эвакуация россиян из сектора Газа началась 12 ноября. Она осуществляется через КПП Рафах на границе анклава и Египта, откуда граждан отправляют в Каир. Там с ними работают сотрудники МЧС России. В Минздраве сообщили, что состояние всех эвакуированных накануне оценивается как удовлетворительное. В скором времени самолётами Ил-76 их доставят в Москву.
ТАСС / EPA / STRINGER