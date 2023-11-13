Регион

Уведомления отключены

13 ноября, 12:00

Почти 100 россиян покинули сектор Газа через КПП Рафах

МЧС: КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта пересекли 98 россиян

98 российских граждан покинули территорию сектора Газа через КПП Рафах и были направлены в оперативный штаб МЧС РФ в столице Египта. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

"В настоящее время пункт пропуска пересекли 98 граждан России", — говорится в сообщении.

Эвакуированные из сектора Газа россияне рассказали, как выживали в "этом аду"

Эвакуированные из сектора Газа россияне рассказали, как выживали в "этом аду"

Как писал Лайф, эвакуация россиян из сектора Газа началась 12 ноября. Она осуществляется через КПП Рафах на границе анклава и Египта, откуда граждан отправляют в Каир. Там с ними работают сотрудники МЧС России. В Минздраве сообщили, что состояние всех эвакуированных накануне оценивается как удовлетворительное. В скором времени самолётами Ил-76 их доставят в Москву.

Обложка ©

ТАСС / EPA / STRINGER

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Сектор Газа
  • МЧС России
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров