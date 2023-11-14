"Безопасность, радость, сила": Спасённые из Газы россияне заявили о гордости за страну

Прибывшие в московский аэропорт Домодедово из сектора Газа россияне поделились первыми впечатлениями об эвакуации. Они признались, что прошли через большие трудности в анклаве, но сейчас чувствуют себя в безопасности и гордятся страной.

"Ощущение, что я дома. Слава России! Я дома! Безопасность, радость, гордость, сила", — высказался один из первой группы вызволенных граждан РФ.

Первые 70 эвакуированных из Газы россиян прибыли в Москву. Видео © LIFE

Другой мужчина подчеркнул, что самым тяжёлым испытанием стали условия, в которых приходилось находиться, ожидая эвакуации через КПП Рафах. Напомним, что аналогичные жалобы ранее озвучивали и другие временно пребывающие в Газе россияне. По их словам, семьям с детьми приходится ждать вызволения на жаре без воды, электричества, туалетов и нормальной еды.