"Безопасность, радость, сила": Спасённые из Газы россияне заявили о гордости за страну
Прибывшие в Москву из Газы россияне заявили, что чувствуют себя в безопасности
Прибывшие в московский аэропорт Домодедово из сектора Газа россияне поделились первыми впечатлениями об эвакуации. Они признались, что прошли через большие трудности в анклаве, но сейчас чувствуют себя в безопасности и гордятся страной.
"Ощущение, что я дома. Слава России! Я дома! Безопасность, радость, гордость, сила", — высказался один из первой группы вызволенных граждан РФ.
Первые 70 эвакуированных из Газы россиян прибыли в Москву. Видео © LIFE
Другой мужчина подчеркнул, что самым тяжёлым испытанием стали условия, в которых приходилось находиться, ожидая эвакуации через КПП Рафах. Напомним, что аналогичные жалобы ранее озвучивали и другие временно пребывающие в Газе россияне. По их словам, семьям с детьми приходится ждать вызволения на жаре без воды, электричества, туалетов и нормальной еды.
"Мы прошли очень ужасные, кошмарные условия в секторе Газа", — рассказал один из прибывших.
Напомним, первую группу граждан РФ доставили на родину 13 ноября, разместив в оперштабе МЧС на территории воздушной гавани. Ещё почти сто человек, спасённые из Газы в понедельник, в настоящее время держат путь в столицу Египта. При удачном стечении обстоятельств эвакуация всех россиян из анклава займёт неделю.
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