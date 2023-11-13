Первый спецборт со спасёнными из Газы россиянами сел в Домодедово
Спецборт Ил-76 МЧС России с первой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово, сообщает МЧС России.
Уточняется, что в самолёте находится 70 граждан РФ. Это первая группа доставленных из Каира россиян, покинувших Газу через КПП Рафах. Во время полёта их сопровождали медики и психологи.
Как писал Лайф, эвакуация россиян из сектора Газа началась 12 ноября. Она осуществляется через КПП Рафах на границе анклава и Египта, откуда граждан отправляют в Каир. Там с ними работают сотрудники МЧС России. В Минздраве сообщили, что состояние всех эвакуированных накануне оценивается как удовлетворительное. В скором времени около 70 россиян самолётами Ил-76 доставят в Москву. Сегодня ещё 98 российских граждан покинули территорию сектора Газа через КПП Рафах. Они направлены в оперативный штаб МЧС РФ в Каире.
ТАСС / Валерий Шарифулин