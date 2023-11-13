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13 ноября, 18:34

Первый спецборт со спасёнными из Газы россиянами сел в Домодедово

Спецборт Ил-76 МЧС России с первой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово, сообщает МЧС России.

Уточняется, что в самолёте находится 70 граждан РФ. Это первая группа доставленных из Каира россиян, покинувших Газу через КПП Рафах. Во время полёта их сопровождали медики и психологи.

Спасённые из Газы россияне боятся за оставшихся под обстрелами знакомых

Спасённые из Газы россияне боятся за оставшихся под обстрелами знакомых

Как писал Лайф, эвакуация россиян из сектора Газа началась 12 ноября. Она осуществляется через КПП Рафах на границе анклава и Египта, откуда граждан отправляют в Каир. Там с ними работают сотрудники МЧС России. В Минздраве сообщили, что состояние всех эвакуированных накануне оценивается как удовлетворительное. В скором времени около 70 россиян самолётами Ил-76 доставят в Москву. Сегодня ещё 98 российских граждан покинули территорию сектора Газа через КПП Рафах. Они направлены в оперативный штаб МЧС РФ в Каире.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Мышляева
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