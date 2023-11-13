Первый спецборт со спасёнными из Газы россиянами сел в Домодедово

Спецборт Ил-76 МЧС России с первой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово, сообщает МЧС России.

Уточняется, что в самолёте находится 70 граждан РФ. Это первая группа доставленных из Каира россиян, покинувших Газу через КПП Рафах. Во время полёта их сопровождали медики и психологи.