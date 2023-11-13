Спасённые из Газы россияне боятся за оставшихся под обстрелами знакомых

Эвакуированные из сектора Газа граждане РФ всё ещё не могут поверить, что спасены. Они поделились эмоциями после перехода на территорию Египта и признались, что боятся за тех, кого ещё не включили в списки, среди них и россияне, и белорусы.

"Слава богу, мы в безопасности. Изначально вылет планировали на 14:00. Но, видимо, будет задержка", — сказала выбравшаяся из зоны боевых действий россиянка сайту MK.ru.

Ещё одна из спасшихся женщин рассказала, что не все иностранцы пожелали покинуть территорию анклава. Так, например, там осталась знакомая ей украинка, не согласившаяся расставаться с супругом. Но эвакуировались её мама и сын, у которого серьёзные проблемы со здоровьем.

Сейчас покинуть Газу позволяют только иностранцам и их несовершеннолетним детям. Если же член семьи имеет только палестинское гражданство, а такое бывает нередко, Египет отказывает ему в эвакуации, ставя людей перед дилеммой: покинуть разверзнувшийся в секторе Газа ад или остаться с родными.

Эвакуироваться с россиянами хотели и белорусы, но пока что им не позволяют это сделать. Одна из гражданок Белоруссии рассказала, что её соотечественников по каким-то причинам пока не внесли в списки на эвакуацию.