Спасённые из Газы россияне боятся за оставшихся под обстрелами знакомых
Эвакуированные из сектора Газа граждане РФ всё ещё не могут поверить, что спасены. Они поделились эмоциями после перехода на территорию Египта и признались, что боятся за тех, кого ещё не включили в списки, среди них и россияне, и белорусы.
"Слава богу, мы в безопасности. Изначально вылет планировали на 14:00. Но, видимо, будет задержка", — сказала выбравшаяся из зоны боевых действий россиянка сайту MK.ru.
Ещё одна из спасшихся женщин рассказала, что не все иностранцы пожелали покинуть территорию анклава. Так, например, там осталась знакомая ей украинка, не согласившаяся расставаться с супругом. Но эвакуировались её мама и сын, у которого серьёзные проблемы со здоровьем.
Сейчас покинуть Газу позволяют только иностранцам и их несовершеннолетним детям. Если же член семьи имеет только палестинское гражданство, а такое бывает нередко, Египет отказывает ему в эвакуации, ставя людей перед дилеммой: покинуть разверзнувшийся в секторе Газа ад или остаться с родными.
Эвакуироваться с россиянами хотели и белорусы, но пока что им не позволяют это сделать. Одна из гражданок Белоруссии рассказала, что её соотечественников по каким-то причинам пока не внесли в списки на эвакуацию.
"Люди рады тому, что они наконец выбрались, но что делать дальше — пока не понятно. У многих нет денег, чтобы снять жильё, наши дети не все хорошо говорят по-русски. Ещё есть проблемы с тёплыми вещами. Никаких курток и зимних ботинок у нас нет. Люди переживают, как они устроятся в России и смогут ли найти себя на родине, ведь некоторые отсутствовали там по 10–20 лет", — поделилась своими тревогами насчёт возвращения женщина с российским гражданством, готовящаяся к отлёту на родину.
Как писал Лайф, эвакуация россиян из сектора Газа началась 12 ноября. Она осуществляется через КПП Рафах на границе анклава и Египта, откуда граждан отправляют в Каир. Там с ними работают сотрудники МЧС России. В Минздраве сообщили, что состояние всех эвакуированных накануне оценивается как удовлетворительное. В скором времени около 70 россиян самолётами Ил-76 доставят в Москву. Сегодня ещё 98 российских граждан покинули территорию сектора Газа через КПП Рафах. Они направлены в оперативный штаб МЧС РФ в Каире.
ТАСС / AP / Fatima Shbair