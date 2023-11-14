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14 ноября, 11:55

"Вокруг одни трупы": Российский беженец в ужасе от происходящего в секторе Газа

Спасённый из Газы беженец сообщил, что происходящее в анклаве напоминает геноцид

Один из российских беженцев, эвакуированных из находящегося под постоянными обстрелами сектора Газа, назвал происходящее в анклаве геноцидом и фашизмом.

Беженец, которому удалось покинуть сектор Газа, рассказывает о ситуации в анклаве. Видео © Telegram / Zvezdanews

"Идёшь и не знаешь, выживешь или нет. Вокруг раненые. Вокруг одни трупы. Это геноцид. Это фашизм", говорит мужчина в беседе с телеканалом "Звезда".

По его словам, Израиль бомбит школы, больницы, мечети и церкви. Теперь мужчине некуда возвращаться с семьёй, ведь от домов остались лишь руины.

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А ранее Лайф рассказывал, что первую группу российских граждан доставили на родину 13 ноября, разместив в оперштабе МЧС на территории воздушной гавани. Ещё почти 100 человек, спасённых из Газы в понедельник, в настоящее время держат путь в столицу Египта. При удачном стечении обстоятельств эвакуация всех россиян из анклава займёт неделю. По словам первых прибывших в Москву россиян, они прошли через большие трудности в анклаве, но сейчас чувствуют себя в безопасности и гордятся страной. Многие эвакуированные всё ещё не могут поверить, что спасены.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Дарья Нарыкова
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