"Вокруг одни трупы": Российский беженец в ужасе от происходящего в секторе Газа

Один из российских беженцев, эвакуированных из находящегося под постоянными обстрелами сектора Газа, назвал происходящее в анклаве геноцидом и фашизмом.

Беженец, которому удалось покинуть сектор Газа, рассказывает о ситуации в анклаве. Видео © Telegram / Zvezdanews

"Идёшь и не знаешь, выживешь или нет. Вокруг раненые. Вокруг одни трупы. Это геноцид. Это фашизм", — говорит мужчина в беседе с телеканалом "Звезда".