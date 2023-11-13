Спасённая из Газы россиянка рассказала о странном запахе после ударов ЦАХАЛ

После ударов израильской армии по сектору Газа распространялся странный запах. Об этом сообщила эвакуированная из сектора Газа россиянка, которую уже доставили в Каир.

Женщина говорит, что, после того как она побывала в непосредственной близости от подвергавшейся ударам ЦАХАЛ территории, у неё сел голос, и предполагает: такой эффект могли вызвать использованные израильтянами для обстрелов анклава фосфорные бомбы. А ещё она поделилась своим счастьем от того, что наконец-то выбралась из превращённого в руины города и находится под мирным небом.

"Я восторг чувствую, что есть горячая вода, что я попила горячего чая, что не бомбят, что не летают беспилотники. Это счастье. Даже когда мы уезжали, и то бомбили", — рассказала она в беседе с телеканалом "Звезда".