Спасённая из Газы россиянка рассказала о странном запахе после ударов ЦАХАЛ
Россиянка, эвакуированная из Газы в Каир. Обложка © T.me / Телеканал "Звезда"
После ударов израильской армии по сектору Газа распространялся странный запах. Об этом сообщила эвакуированная из сектора Газа россиянка, которую уже доставили в Каир.
Женщина говорит, что, после того как она побывала в непосредственной близости от подвергавшейся ударам ЦАХАЛ территории, у неё сел голос, и предполагает: такой эффект могли вызвать использованные израильтянами для обстрелов анклава фосфорные бомбы. А ещё она поделилась своим счастьем от того, что наконец-то выбралась из превращённого в руины города и находится под мирным небом.
"Я восторг чувствую, что есть горячая вода, что я попила горячего чая, что не бомбят, что не летают беспилотники. Это счастье. Даже когда мы уезжали, и то бомбили", — рассказала она в беседе с телеканалом "Звезда".
Ранее эвакуированные из сектора Газа граждане РФ всё ещё не могут поверить, что спасены. Они поделились эмоциями после перехода на территорию Египта и признались, что боятся за тех, кого ещё не включили в списки, среди них и россияне, и белорусы.