Регион

Уведомления отключены

13 ноября, 17:53

Спасённая из Газы россиянка рассказала о странном запахе после ударов ЦАХАЛ

<p>Россиянка, эвакуированная из Газы в Каир. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/tv_zvezda/52783" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Звезда"</a></p>

Россиянка, эвакуированная из Газы в Каир. Обложка © T.me / Телеканал "Звезда"

После ударов израильской армии по сектору Газа распространялся странный запах. Об этом сообщила эвакуированная из сектора Газа россиянка, которую уже доставили в Каир.

Женщина говорит, что, после того как она побывала в непосредственной близости от подвергавшейся ударам ЦАХАЛ территории, у неё сел голос, и предполагает: такой эффект могли вызвать использованные израильтянами для обстрелов анклава фосфорные бомбы. А ещё она поделилась своим счастьем от того, что наконец-то выбралась из превращённого в руины города и находится под мирным небом.

"Я восторг чувствую, что есть горячая вода, что я попила горячего чая, что не бомбят, что не летают беспилотники. Это счастье. Даже когда мы уезжали, и то бомбили", рассказала она в беседе с телеканалом "Звезда".

Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Ранее эвакуированные из сектора Газа граждане РФ всё ещё не могут поверить, что спасены. Они поделились эмоциями после перехода на территорию Египта и признались, что боятся за тех, кого ещё не включили в списки, среди них и россияне, и белорусы.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Палестина
  • Сектор Газа
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров