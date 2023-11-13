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13 ноября, 13:05

Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Самолёт Ил-76 МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира в Москву.

По данным ТАСС, борт приземлится в столичном аэропорту Домодедово в течение пяти часов. Домой вернутся 70 человек.

Эвакуированные из сектора Газа россияне рассказали, как выживали в "этом аду"

Эвакуированные из сектора Газа россияне рассказали, как выживали в "этом аду"

Напомним, что эвакуация россиян из сектора Газа началась 12 ноября. Людей сначала вывозят через КПП Рафах в Египет, а оттуда отправляют в Каир, где с гражданами работают сотрудники МЧС России. В Минздраве сообщили, что состояние всех эвакуированных накануне оценивается как удовлетворительное. На данный момент из палестинского анклава вывезено 98 российских граждан.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова
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