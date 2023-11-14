Борт МЧС вылетел из Египта со второй группой эвакуированных из Газы россиян

Самолёт Ил-76, на борту которого находится новая группа россиян, которые покинули сектор Газа, вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Специальный борт доставит в российскую столицу людей, которые накануне перешли из Газы через контрольно-пропускной пункт (КПП) Рафах. Отметим, что это вторая группа россиян, которых эвакуировали из палестинского анклава. На борту самолёта МЧС России находится 98 человек.