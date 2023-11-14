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14 ноября, 16:38

Борт МЧС вылетел из Египта со второй группой эвакуированных из Газы россиян

Спецборт МЧС со второй группой эвакуированных из Газы россиян вылетел в Москву

Самолёт Ил-76, на борту которого находится новая группа россиян, которые покинули сектор Газа, вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Специальный борт доставит в российскую столицу людей, которые накануне перешли из Газы через контрольно-пропускной пункт (КПП) Рафах. Отметим, что это вторая группа россиян, которых эвакуировали из палестинского анклава. На борту самолёта МЧС России находится 98 человек.

МЧС планирует доставить всех россиян из сектора Газа на родину в течение недели

МЧС планирует доставить всех россиян из сектора Газа на родину в течение недели

Ранее Лайф писал, что в числе второй группы 98 человек, среди которых 39 несовершеннолетних. Кроме россиян туда вошли палестинцы — члены их семей. После прибытия из пункта пропуска им была оказана вся необходимая помощь. На протяжении всего пути россиян сопровождали медики и психологи МЧС России. Спасать граждан РФ из палестинского анклава начали 12 ноября. Первая группа из 70 человек спецбортом МЧС уже доставлена в Москву. Состояние людей оценивается как удовлетворительное.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Осипов
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