Самолёт ещё со 117 эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
В Москву из Египта вылетела очередная группа из 117 россиян и членов их семей, которых эвакуировали из сектора Газа.
"Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолёт Ил-76 доставляет 117 соотечественников в Россию. В пути их сопровождают медики и психологи МЧС России", — сообщили в ведомстве.
Напомним, эвакуация россиян из сектора Газа началась 12 ноября. На данный момент вывезено более 550 человек, в том числе 230 детей. В Россию уже доставлено 408 сограждан. Состояние прибывших оценивается как удовлетворительное. Большую часть эвакуированных разместят в Московской области. В МИД РФ поблагодарили Египет за помощь в эвакуации.
ТАСС / МЧС России