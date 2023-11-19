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19 ноября, 17:22

Самолёт ещё со 117 эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву

В Москву из Египта вылетела очередная группа из 117 россиян и членов их семей, которых эвакуировали из сектора Газа.

"Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолёт Ил-76 доставляет 117 соотечественников в Россию. В пути их сопровождают медики и психологи МЧС России", — сообщили в ведомстве.

В Калужской области создадут пункт размещения для 130 россиян, вывезенных из Газы

В Калужской области создадут пункт размещения для 130 россиян, вывезенных из Газы

Напомним, эвакуация россиян из сектора Газа началась 12 ноября. На данный момент вывезено более 550 человек, в том числе 230 детей. В Россию уже доставлено 408 сограждан. Состояние прибывших оценивается как удовлетворительное. Большую часть эвакуированных разместят в Московской области. В МИД РФ поблагодарили Египет за помощь в эвакуации.

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ТАСС / МЧС России

Александра Мышляева
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