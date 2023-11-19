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В Калужской области создадут пункт размещения для 130 россиян, вывезенных из Газы

Губернатор Шапша: Некоторых эвакуированных из Газы россиян разместят под Калугой

19 ноября, 16:47

ТАСС / МЧС России

Калужская область примет у себя около 130 россиян, которые были вывезены в Россию из сектора Газа. Для них создадут пункт временного размещения. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале.

"Граждане России, вынужденно покинувшие территорию Палестины, будут размещены в Калужской области. По решению Федерального штаба по работе с беженцами в ближайшее время к нам прибудет порядка 130 человек", — отметил он.

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Напомним, эвакуация россиян из сектора Газа началась 12 ноября. На данный момент вывезено более 550 человек, в том числе 230 детей. В Россию уже доставлено 408 сограждан. Состояние прибывших оценивается как удовлетворительное. Большую часть эвакуированных разместят в Московской области. В МИД РФ поблагодарили Египет за помощь в эвакуации.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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