В Калужской области создадут пункт размещения для 130 россиян, вывезенных из Газы
Губернатор Шапша: Некоторых эвакуированных из Газы россиян разместят под Калугой
ТАСС / МЧС России
Калужская область примет у себя около 130 россиян, которые были вывезены в Россию из сектора Газа. Для них создадут пункт временного размещения. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале.
"Граждане России, вынужденно покинувшие территорию Палестины, будут размещены в Калужской области. По решению Федерального штаба по работе с беженцами в ближайшее время к нам прибудет порядка 130 человек", — отметил он.
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Напомним, эвакуация россиян из сектора Газа началась 12 ноября. На данный момент вывезено более 550 человек, в том числе 230 детей. В Россию уже доставлено 408 сограждан. Состояние прибывших оценивается как удовлетворительное. Большую часть эвакуированных разместят в Московской области. В МИД РФ поблагодарили Египет за помощь в эвакуации.