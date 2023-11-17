"Ракета упала на дом и все умерли": Вывезенный из Газы россиянин рассказал о гибели 12 родственников
Вывезенный из Газы россиянин рассказал о гибели 12 родственников при ударе ЦАХАЛ
Россиянин Элдера Раед, который сегодня прилетел в России на эвакуационном рейсе, рассказал о гибели 12 родственников в ходе бомбардировок сектора Газа Израилем.
"В результате атаки Израиля большая часть моих родных погибла... В один день упала на дом ракета, и все умерли. Они атакуют по мирным жителям. Им всё равно, кого бить", — приводит слова Раеда РИА "Новости".
Ранее Лайф писал, что в аэропорту Домодедово приземлился самолёт МЧС РФ с третьей группой россиян, которых вывезли из сектора Газа. На данный момент из палестинского анклава эвакуировано 288 человека, заявки на выход на территорию Египта через КПП "Рафах" подали 887 граждан РФ.
Напомним, противостояние Израиля и палестинской группировки ХАМАС идёт с 7 октября. Именно тогда еврейскую страну обстреляли из сектора Газа. Позже на территорию государства проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль же официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные бомбёжки Газы, жертвами которых стали уже более десяти тысяч человек, в том числе тысячи детей.
ТАСС / AP / Leo Correa