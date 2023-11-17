"Ракета упала на дом и все умерли": Вывезенный из Газы россиянин рассказал о гибели 12 родственников

Россиянин Элдера Раед, который сегодня прилетел в России на эвакуационном рейсе, рассказал о гибели 12 родственников в ходе бомбардировок сектора Газа Израилем.

"В результате атаки Израиля большая часть моих родных погибла... В один день упала на дом ракета, и все умерли. Они атакуют по мирным жителям. Им всё равно, кого бить", — приводит слова Раеда РИА "Новости".