В Домодедово приземлился третий самолёт с эвакуированными из Газы россиянами

"Только что в аэропорту Домодедово приземлился третий спецрейс из Каира, который привёз 120 граждан и членов их семей. К настоящему моменту самолётами МЧС России перевезено 288 человек", — сообщил директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко в беседе с журналистами.

Охотенко добавил, что раненых среди эвакуированных нет. Все находятся в "достаточно хорошем состоянии здоровья". Также глава пресс-службы министерства отметил, что в пунктах временного размещения (ПВР) в Подмосковье остаётся 97 человек, в том числе 39 детей. Кроме того, известно, что заявки на выход из Газы на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт (КПП) Рафах подали 887 граждан РФ.