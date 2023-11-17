В Домодедово приземлился третий самолёт с эвакуированными из Газы россиянами
В аэропорту Домодедово приземлился самолёт МЧС РФ с третьей группой россиян, эвакуированных из сектора Газа. Борт сел в 00:48, следует из данных онлайн-табло.
"Только что в аэропорту Домодедово приземлился третий спецрейс из Каира, который привёз 120 граждан и членов их семей. К настоящему моменту самолётами МЧС России перевезено 288 человек", — сообщил директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко в беседе с журналистами.
Охотенко добавил, что раненых среди эвакуированных нет. Все находятся в "достаточно хорошем состоянии здоровья". Также глава пресс-службы министерства отметил, что в пунктах временного размещения (ПВР) в Подмосковье остаётся 97 человек, в том числе 39 детей. Кроме того, известно, что заявки на выход из Газы на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт (КПП) Рафах подали 887 граждан РФ.
Напомним, Россия начала эвакуацию граждан из сектора Газа 12 ноября. Первую группу беженцев доставили в Москву на следующий день. Позже в российскую столицу прибыл самолёт со второй группой эвакуированных из Газы россиян и членов их семей.
Вооружённое противостояние Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС продолжается уже больше месяца — с 7 октября. В тот день территорию еврейской страны обстреляли из сектора Газа. После этого на территорию государства проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль же официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные бомбёжки Газы, жертвами которых стали уже более десяти тысяч человек, в том числе тысячи детей.
ТАСС / Максим Григорьев