МЧС создало уникальную "виртуальную карту" перед эвакуацией россиян из Газы

МЧС РФ перед эвакуацией соотечественников из сектора Газа установило связь практически со всеми россиянами, рассказал советник главы ведомства Даниил Мартынов. По его словам, это первый случай, когда была сделана подобная "виртуальная карта".

"Нами была изначально, когда мы сюда прилетели по поручению нашего президента и по указанию министра, проделана очень такая серьёзная, кропотливая и масштабная работа по подготовке к эвакуации", — сообщил Мартынов в эфире радио "Комсомольская правда".

Помимо установки контактов с соотечественниками в секторе Газа сотрудники МЧС встречались с силовиками, гражданской обороной и послами всех задействованных стран. По словам Мартынова, на данный момент существует понимание, где именно находятся россияне, застрявшие в палестинском анклаве. В том числе есть информация об общем количестве человек, семей и детей. Также МЧС имеет представление о том, где наносятся удары, его сотрудники звонят в эти районы, чтобы узнать о состоянии соотечественников. Мартынов подчеркнул, что подобные карты очень помогают в работе.