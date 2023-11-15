МЧС создало уникальную "виртуальную карту" перед эвакуацией россиян из Газы
МЧС РФ перед эвакуацией соотечественников из сектора Газа установило связь практически со всеми россиянами, рассказал советник главы ведомства Даниил Мартынов. По его словам, это первый случай, когда была сделана подобная "виртуальная карта".
"Нами была изначально, когда мы сюда прилетели по поручению нашего президента и по указанию министра, проделана очень такая серьёзная, кропотливая и масштабная работа по подготовке к эвакуации", — сообщил Мартынов в эфире радио "Комсомольская правда".
Помимо установки контактов с соотечественниками в секторе Газа сотрудники МЧС встречались с силовиками, гражданской обороной и послами всех задействованных стран. По словам Мартынова, на данный момент существует понимание, где именно находятся россияне, застрявшие в палестинском анклаве. В том числе есть информация об общем количестве человек, семей и детей. Также МЧС имеет представление о том, где наносятся удары, его сотрудники звонят в эти районы, чтобы узнать о состоянии соотечественников. Мартынов подчеркнул, что подобные карты очень помогают в работе.
Вооружённое противостояние Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС началось 7 октября. В тот день территорию еврейского государства обстреляли из сектора Газа. После этого в стране оказались палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. В зоне боевых действий оказались и наши соотечественники. Эвакуацию своих граждан из сектора Газа Россия начала 12 ноября. Первую группу беженцев доставили в Москву в понедельник, их состояние оценивается как удовлетворительное. Чуть позднее самолёт со второй группой эвакуированных из Газы россиян и членов их семей прибыл из Египта в Москву.
ТАСС / Валерий Шарифулин