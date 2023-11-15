Песков назвал нелёгкой работу по эвакуации россиян из сектора Газа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эвакуацию россиян из сектора Газа. Он заявил, что МЧС продолжает вести работу, а также оказывает содействие в вывозе из анклава граждан Белоруссии и других стран СНГ.

По его словам, это нелёгкая работа как для представителей МЧС, так и для дипломатов. Российские спасатели всегда работают в тяжёлой обстановке. Кроме того, они всегда помогают гражданам других государств.