Песков назвал нелёгкой работу по эвакуации россиян из сектора Газа
Песков: Работа по эвакуации граждан России из Газы продолжается
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эвакуацию россиян из сектора Газа. Он заявил, что МЧС продолжает вести работу, а также оказывает содействие в вывозе из анклава граждан Белоруссии и других стран СНГ.
По его словам, это нелёгкая работа как для представителей МЧС, так и для дипломатов. Российские спасатели всегда работают в тяжёлой обстановке. Кроме того, они всегда помогают гражданам других государств.
"Наши спасатели всегда, когда работают в таких сложных ситуациях, помогают, естественно, и нашим гражданам, и всем гражданам СНГ, и даже других стран, которые обращаются за помощью. Это есть, и так будет всегда, и мы поэтому нашими спасателями гордимся", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.
Напомним, что РФ не без труда начала эвакуацию своих граждан из сектора Газа 12 ноября. Первая группа беженцев была доставлена в Москву в понедельник, их состояние оценивается как удовлетворительное. Ещё один самолёт со второй группой эвакуированных из Газы россиян и членов их семей прилетел из Египта в Москву минувшей ночью.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY