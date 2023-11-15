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15 ноября, 10:23

Песков назвал нелёгкой работу по эвакуации россиян из сектора Газа

Песков: Работа по эвакуации граждан России из Газы продолжается

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эвакуацию россиян из сектора Газа. Он заявил, что МЧС продолжает вести работу, а также оказывает содействие в вывозе из анклава граждан Белоруссии и других стран СНГ.

По его словам, это нелёгкая работа как для представителей МЧС, так и для дипломатов. Российские спасатели всегда работают в тяжёлой обстановке. Кроме того, они всегда помогают гражданам других государств.

"Наши спасатели всегда, когда работают в таких сложных ситуациях, помогают, естественно, и нашим гражданам, и всем гражданам СНГ, и даже других стран, которые обращаются за помощью. Это есть, и так будет всегда, и мы поэтому нашими спасателями гордимся", сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Российские дипломаты боятся, что вывоз граждан из сектора Газа может быть сорван

Российские дипломаты боятся, что вывоз граждан из сектора Газа может быть сорван

Напомним, что РФ не без труда начала эвакуацию своих граждан из сектора Газа 12 ноября. Первая группа беженцев была доставлена в Москву в понедельник, их состояние оценивается как удовлетворительное. Ещё один самолёт со второй группой эвакуированных из Газы россиян и членов их семей прилетел из Египта в Москву минувшей ночью.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Александр Юнашев
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