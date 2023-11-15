Российские дипломаты боятся, что вывоз граждан из сектора Газа может быть сорван

Эвакуация российских граждан из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) Рафах находится под угрозой. Об этом заявил в среду, 15 ноября, посол нашей страны в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24". Опасения дипломатов связаны с возможным обострением обстановки.

"Постоянно под угрозой обострение ситуации, под угрозой проход граждан России и других государств через этот переход. Мы очень сильно обеспокоены и постоянно нашим израильским партнёрам об этом говорим", — поделился Викторов.