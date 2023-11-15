Российские дипломаты боятся, что вывоз граждан из сектора Газа может быть сорван
Посол Викторов: Дальнейшая эвакуация через КПП Рафах находится под угрозой
Эвакуированные из сектора Газа граждане РФ в аэропорту Домодедово. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
Эвакуация российских граждан из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) Рафах находится под угрозой. Об этом заявил в среду, 15 ноября, посол нашей страны в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24". Опасения дипломатов связаны с возможным обострением обстановки.
"Постоянно под угрозой обострение ситуации, под угрозой проход граждан России и других государств через этот переход. Мы очень сильно обеспокоены и постоянно нашим израильским партнёрам об этом говорим", — поделился Викторов.
Напомним, что Россия не без труда начала эвакуацию своих граждан из сектора Газа 12 ноября. Первая группа беженцев была доставлена в Москву в понедельник, их состояние оценивается как удовлетворительное. Ещё один самолёт со второй группой эвакуированных из Газы россиян прилетел из Египта в Москву минувшей ночью. Все спасённые россияне рассказывают по-настоящему страшные вещи о пережитом в секторе Газа и сравнивают происходящее в анклаве с геноцидом.