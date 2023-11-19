В Россию из сектора Газа доставили уже более 550 человек

Спецборт с 120 эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей приземлился в аэропорту Домодедово. О возвращении на родину четвёртой группы вызволенных из зоны боевых действий граждан РФ сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что для новоприбывших в Подмосковье подготовлены пункты временного размещения. Некоторые из эвакуированных изъявили желание отправиться к родственникам.

"Всего из сектора Газа эвакуированы более 550 человек, в том числе 230 детей. В Россию уже доставлены 408 человек", — сказано в сообщении министерства.