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18 ноября, 23:56

В Россию из сектора Газа доставили уже более 550 человек

МЧС: Четвёртая группа эвакуированных из Газы россиян доставлена в Москву

Спецборт с 120 эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей приземлился в аэропорту Домодедово. О возвращении на родину четвёртой группы вызволенных из зоны боевых действий граждан РФ сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что для новоприбывших в Подмосковье подготовлены пункты временного размещения. Некоторые из эвакуированных изъявили желание отправиться к родственникам.

"Всего из сектора Газа эвакуированы более 550 человек, в том числе 230 детей. В Россию уже доставлены 408 человек", — сказано в сообщении министерства.

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Параллельно МЧС России продолжает помогать жителям сектора Газа, которые оказались в эпицентре бойни между Израилем и ХАМАС. Так, в субботу из РФ вылетел очередной самолёт с 30 тоннами гуманитарного груза: матрасами, подушками, продуктами и детским питанием. Всего же с начала обострения конфликта Москва отправила палестинцам 190 тонн гумпомощи.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Илья Пушкарев
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