В Россию из сектора Газа доставили уже более 550 человек
МЧС: Четвёртая группа эвакуированных из Газы россиян доставлена в Москву
Спецборт с 120 эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей приземлился в аэропорту Домодедово. О возвращении на родину четвёртой группы вызволенных из зоны боевых действий граждан РФ сообщили в МЧС.
В ведомстве уточнили, что для новоприбывших в Подмосковье подготовлены пункты временного размещения. Некоторые из эвакуированных изъявили желание отправиться к родственникам.
"Всего из сектора Газа эвакуированы более 550 человек, в том числе 230 детей. В Россию уже доставлены 408 человек", — сказано в сообщении министерства.
Параллельно МЧС России продолжает помогать жителям сектора Газа, которые оказались в эпицентре бойни между Израилем и ХАМАС. Так, в субботу из РФ вылетел очередной самолёт с 30 тоннами гуманитарного груза: матрасами, подушками, продуктами и детским питанием. Всего же с начала обострения конфликта Москва отправила палестинцам 190 тонн гумпомощи.
ТАСС / Валерий Шарифулин