МЧС: Пункт пропуска Рафах пересекли 200 граждан России и членов их семей

"Сегодня пункт пропуска Рафах уже пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей. Это самая большая группа наших соотечественников, эвакуированных из сектора Газа", — говорится в телеграм-канале ведомства.

После пересечения Рафаха россияне отправятся в Каир, где работает оперативный штаб МЧС России. Там им окажут всю необходимую помощь как спасатели, так и психологи с другими врачами. Всего же на сегодняшний день из зоны израильско-палестинского конфликта вывезены более 500 человек, 288 из них были эвакуированы в Россию.