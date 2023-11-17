МЧС: Пункт пропуска Рафах пересекли 200 граждан России и членов их семей
В пятницу, 17 ноября, контрольно-пропускной пункт Рафах пересекла очередная группа российских граждан и членов их семей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России.
Россияне с семьями и детьми пересекли пункт пропуска Рафах. Видео © t.me / МЧС России
"Сегодня пункт пропуска Рафах уже пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей. Это самая большая группа наших соотечественников, эвакуированных из сектора Газа", — говорится в телеграм-канале ведомства.
После пересечения Рафаха россияне отправятся в Каир, где работает оперативный штаб МЧС России. Там им окажут всю необходимую помощь как спасатели, так и психологи с другими врачами. Всего же на сегодняшний день из зоны израильско-палестинского конфликта вывезены более 500 человек, 288 из них были эвакуированы в Россию.
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Как уже рассказывал Лайф, 12 ноября Москва начала эвакуацию россиян из сектора Газа. Первых беженцев доставили в российскую столицу уже на следующий день, а спустя пару дней приземлился самолёт со второй группой. Накануне в аэропорту Домодедово село ещё одно воздушное судно, на борту которого находились более сотни человек. При этом раненых среди них не было.
t.me / МЧС России