"От севера до юга гибнут люди": Эвакуированный из Газы россиянин рассказал о "дороге смерти"

Прибывший в аэропорт Домодедово россиянин Эльнажар Исмаил, которого эвакуировали из сектора Газа, назвал "безопасный коридор" в палестинском анклаве дорогой смерти. По его словам, на дорогах лежит множество тел погибших.

"Нет места в Газе, которое безопасно, от севера до юга умирают, гибнут люди. То, что открывают они безопасную дорогу, это дорога смерти, там трупы лежат везде. Не дай бог телефон держишь в руках или ещё что — сразу стреляют", — приводит слова Исмаила РИА "Новости".