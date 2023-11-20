"От севера до юга гибнут люди": Эвакуированный из Газы россиянин рассказал о "дороге смерти"
Эвакуированный россиянин сравнил "безопасный коридор" из Газы с дорогой смерти
Прибывший в аэропорт Домодедово россиянин Эльнажар Исмаил, которого эвакуировали из сектора Газа, назвал "безопасный коридор" в палестинском анклаве дорогой смерти. По его словам, на дорогах лежит множество тел погибших.
"Нет места в Газе, которое безопасно, от севера до юга умирают, гибнут люди. То, что открывают они безопасную дорогу, это дорога смерти, там трупы лежат везде. Не дай бог телефон держишь в руках или ещё что — сразу стреляют", — приводит слова Исмаила РИА "Новости".
По его словам, в северной части сектора Газа практически не осталось еды, тогда как на всей территории анклава отсутствуют электричество, вода и Интернет.
Напомним, что в Россию из сектора Газа уже эвакуировали более 550 человек. Накануне спецборт с 120 россиянами приземлился в аэропорту Домодедово. Сегодня в Москву вылетел самолёт со 117 эвакуированными. Кроме того, в понедельник стало известно, что Россия доставит в Газу ещё 27 тонн гуманитарной помощи.
ТАСС / МЧС России