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20 ноября, 05:25

"От севера до юга гибнут люди": Эвакуированный из Газы россиянин рассказал о "дороге смерти"

Эвакуированный россиянин сравнил "безопасный коридор" из Газы с дорогой смерти

Прибывший в аэропорт Домодедово россиянин Эльнажар Исмаил, которого эвакуировали из сектора Газа, назвал "безопасный коридор" в палестинском анклаве дорогой смерти. По его словам, на дорогах лежит множество тел погибших.

"Нет места в Газе, которое безопасно, от севера до юга умирают, гибнут люди. То, что открывают они безопасную дорогу, это дорога смерти, там трупы лежат везде. Не дай бог телефон держишь в руках или ещё что — сразу стреляют", — приводит слова Исмаила РИА "Новости".

По его словам, в северной части сектора Газа практически не осталось еды, тогда как на всей территории анклава отсутствуют электричество, вода и Интернет.

Очередной борт МЧС России доставил 30 тонн гумпомощи жителям сектора Газа

Очередной борт МЧС России доставил 30 тонн гумпомощи жителям сектора Газа

Напомним, что в Россию из сектора Газа уже эвакуировали более 550 человек. Накануне спецборт с 120 россиянами приземлился в аэропорту Домодедово. Сегодня в Москву вылетел самолёт со 117 эвакуированными. Кроме того, в понедельник стало известно, что Россия доставит в Газу ещё 27 тонн гуманитарной помощи.

Обложка ©

ТАСС / МЧС России

Ян Поланин
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