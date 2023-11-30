Кремль дал жёсткий совет Болгарии после недопуска самолёта Лаврова из-за Захаровой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил Софию за запрет на пролёт самолёта министра иностранных дел России Сергея Лаврова на саммит ОБСЕ в Северную Македонию из-за подсанкционного официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. По его оценке, такая позиции не укладывается в голове.

"Безусловно, подобная позиция болгарских властей вряд ли может быть чем-то объяснена — это первое. Второе — она, конечно, не укладывается ни в какие рамки. Третье — она абсолютно абсурдна и, можно даже сказать, глупа", — заметил представитель Кремля.