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30 ноября, 09:23

Кремль дал жёсткий совет Болгарии после недопуска самолёта Лаврова из-за Захаровой

Песков счёл абсурдом запрет на пролёт самолёта с Захаровой через небо Болгарии

<p>Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил Софию за запрет на пролёт самолёта министра иностранных дел России Сергея Лаврова на саммит ОБСЕ в Северную Македонию из-за подсанкционного официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. По его оценке, такая позиции не укладывается в голове.

"Безусловно, подобная позиция болгарских властей вряд ли может быть чем-то объяснена — это первое. Второе — она, конечно, не укладывается ни в какие рамки. Третье — она абсолютно абсурдна и, можно даже сказать, глупа", — заметил представитель Кремля.

Песков обратился к болгарскому руководству с призывом попытаться "из последних сил сохранить трезвость" в принимаемых решениях.

"Глупость русофобов": Захарова оценила запрет Болгарии лететь в самолёте с Лавровым

"Глупость русофобов": Захарова оценила запрет Болгарии лететь в самолёте с Лавровым

Напомним, с призывом пригласить Лаврова на заседание ОБСЕ выступил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Северная Македония объявила об открытии воздушного пространства для российской делегации. Позже об открытии коридора заявила и Болгария. МИД страны объяснял это решение важностью саммита ОБСЕ, но позже борт не пустили в воздушное пространство страны из-за нахождения там Захаровой. В итоге Лавров долетел до Скопье через Грецию.

Андрей Бражников
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