Лавров прибыл в Скопье для участия в СМИД ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Его самолёт приземлился в столице Северной Македонии в среду, в 22:59 по местному времени (00:59 30 ноября мск).

Заседание пройдёт 30 ноября – 1 декабря. Для министра посещение Северной Македонии стало первым с начала СВО визитом в Европу (не считая поездок в Белоруссию и Турцию).

Интересно, что болгарская сторона, несмотря на свои обещания, в итоге отказала борту в пролёте, поэтому маршрут был проложен через Турцию и Грецию. ТАСС цитирует ноту МИД Болгарии, где говорится, что разрешение не распространяется на официального представителя российского дипведомства Марию Захарову, находящуюся в санкционном списке. Сам Лавров, однако, тоже находится под санкциями.