Украинский министр Кулеба испугался участвовать в одном заседании с Лавровым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба бойкотирует министерское заседание ОБСЕ в связи с присутствием на нём российской делегации во главе с Сергеем Лавровым. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского министерства Олег Николенко.

"Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел. <...> Российская Федерация последовательно разрушает ОБСЕ, злоупотребляя правилом консенсуса", — написал он в соцсетях.