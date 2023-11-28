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28 ноября, 15:43

Украинский министр Кулеба испугался участвовать в одном заседании с Лавровым

Глава МИД Украины Кулеба бойкотирует заседание ОБСЕ, на которое позвали Лаврова

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба бойкотирует министерское заседание ОБСЕ в связи с присутствием на нём российской делегации во главе с Сергеем Лавровым. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского министерства Олег Николенко.

"Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел. <...> Российская Федерация последовательно разрушает ОБСЕ, злоупотребляя правилом консенсуса", — написал он в соцсетях.

Он подчеркнул, что речь идёт о бойкоте встречи именно на уровне министров иностранных дел — на уровне послов украинская делегация присутствовать будет.

Совет министров иностранных дел ОБСЕ соберётся в Скопье 29 ноября – 1 декабря. Ранее Северная Македония сообщила, что откроет воздушное пространство для российской делегации. Позже об открытии коридора заявила и Болгария. С призывом пригласить Лаврова на заседание 19 ноября, напомним, выступил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.


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Getty Images / Spencer Platt

Наталья Исакова
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